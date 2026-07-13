Radu Miruță: „România va ajunge la 5% din PIB înainte de 2035”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 iul. 2026, 07:11

Ministrul inerimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, într-un interviu acordat Euronews România, că țara noastră va ajunge să aloce 5% din Produsul Intern Brut pentru Apărare înainte de termenul stabilit la nivelul NATO, respectiv anul 2035.

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