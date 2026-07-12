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Traian Băsescu, atac frontal la Ilie Bolojan: „Nu a făcut reforme. Orice prost mărește taxe”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat12 iul. 2026, 23:38
SursăRealitatea PLUS

Traian Băsescu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan. Fostul președinte susține că premierul interimar nu a făcut reforme reale și că s-a limitat la creșterea taxelor, conform Realitatea PLUS.

În opinia sa, Ilie Bolojan ar fi preocupat în această perioadă mai ales de pregătirea unei eventuale candidaturi la alegerile prezidențiale și de menținerea sa la conducerea Guvernului.

Băsescu acuză PSD și PNL că nu mai respectă Constituția

Traian Băsescu s-a arătat nemulțumit de modul în care PSD și PNL gestionează actuala criză politică. El consideră că cele două partide au creat o situație confuză, în care electoratul nu mai înțelege ce se întâmplă, iar regulile constituționale au ajuns să fie ignorate. Fostul șef al statului a susținut că anularea alegerilor prezidențiale, modul în care au fost gestionate scrutinurile locale și parlamentare, dar și nerespectarea efectelor unei moțiuni de cenzură ridică semne serioase de întrebare privind funcționarea statului de drept.

Băsescu a mai afirmat că Ilie Bolojan ar avea interesul ca formarea unui nou guvern să fie amânată, deoarece actuala situație îi permite să rămână la Palatul Victoria. În opinia sa, premierul interimar ar fi transferat responsabilitatea politică asupra Parlamentului. Întrebat cum a ajuns România în această situație, Traian Băsescu a criticat întreaga clasă politică și modul în care liderii partidelor au gestionat căderea Guvernului.

„România este condusă de oameni politici incapabili. Grindeanu a vrut să cadă Bolojan, dar nu l-a dus capul că trebuie să pună pe altcineva în loc. (…) Bolojan nu a făcut reforme, orice prost mărește taxe.”, a precizat el.

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