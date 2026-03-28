Rareș Bogdan atacă stânga europeană: „Pun în pericol securitatea UE”

Rareș Bogdan susține că noile reguli europene privind migrația sunt esențiale pentru securitatea UE, criticând opoziția stângii și pledând pentru accelerarea expulzărilor și reducerea birocrației.

Eurodeputatul Rareș Bogdan a reacționat ferm după votul din Parlamentul European privind înăsprirea politicilor de migrație, susținând că decizia reflectă „voința reală a cetățenilor europeni” și reprezintă un pas necesar pentru securitatea Uniunii.

Reprezentant al Partidul Popular European (PPE), Bogdan a declarat că ar susține din nou fără rezerve regulamentul adoptat, despre care afirmă că răspunde unei probleme cronice: incapacitatea Uniunii de a returna eficient persoanele aflate ilegal pe teritoriul său. „Nu vorbim despre calcule electorale, ci despre o miză existențială pentru Europa”, a transmis acesta.

Potrivit eurodeputatului, noile măsuri vizează migranții care au intrat ilegal în UE, persoanele cu cereri de azil respinse definitiv, dar și pe cei considerați un risc pentru ordinea publică. Un element-cheie este accelerarea procedurilor: respingerea unei cereri de azil va duce automat la decizia de returnare, fără etape birocratice suplimentare.

În plus, regulamentul introduce recunoașterea automată a deciziilor de returnare între statele membre, eliminând situațiile în care migranții evită expulzarea mutându-se dintr-o țară în alta. De asemenea, este prevăzută utilizarea unor centre externe de returnare, chiar și pentru persoanele aflate fizic pe teritoriul Uniunii, dar considerate juridic ca nefiind încă intrate.

Rareș Bogdan a criticat dur opoziția venită din partea grupurilor politice de stânga, inclusiv Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților și The Left, acuzându-le că „ignoră realitatea din teren” și promovează politici care ar slăbi capacitatea UE de a-și proteja cetățenii.

Eurodeputatul a adus în discuție și impactul economic al migrației ilegale, susținând că menținerea persoanelor fără drept de ședere implică costuri ridicate pentru sistemele naționale și favorizează economia subterană. În opinia sa, eficientizarea mecanismului de returnare este esențială pentru credibilitatea politicilor europene în domeniu.

În concluzie, Bogdan a reafirmat poziția PPE în favoarea unei politici de migrație „echilibrate, dar ferme”, insistând că protejarea frontierelor și respectarea legii trebuie să rămână priorități fundamentale ale Uniunii Europene.