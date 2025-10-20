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Politica· 2 min citire
REACȚIA AUR DUPĂ CE CCR A RESPINS REFORMA PENSIILOR MAGISTRAȚILOR. ATAC FURIBUND LA BOLOJAN ȘI CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
REACȚIA AUR DUPĂ CE CCR A RESPINS REFORMA PENSIILOR MAGISTRAȚILOR. ATAC FURIBUND LA BOLOJAN ȘI CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Reacția AUR a venit imediat după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ și a blocat reforma pensiilor magistraților.
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