Reacția CCR în toiul scandalului. Șefa Curții nu neagă nici acum întâlnirea cu Bolojan

Publicat 16 aug. 2026, 20:30 Actualizat 16 aug. 2026, 20:31 Sursă Realitatea.Net

Curtea Constituțională a reacționat, duminică seară, după informațiile privind întâlnirea dintre președinta instituției Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, precizând că întrevederile șefei Curții cu reprezentanți ai Executivului vizează "exclusiv aspecte administrative și organizatorice". CCR subliniază că nicio cauză aflată pe rol nu poate fi discutată în afara cadrului procedural și legal. Recția CCR vine după ce toate instituțiile din Justiție i-au cerut demisia șefei Curții.

Distribuie articolul