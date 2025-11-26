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Rusia bate cu pumnul în masă: „Nu dăm înapoi niciun pas!” Ce se întâmplă cu planul de pace propus de Trump

Rusia bate cu pumnul în masă: „Nu dăm înapoi niciun pas!” Ce se întâmplă cu planul de pace propus de Trump

Rusia bate cu pumnul în masă: „Nu dăm înapoi niciun pas!” Ce se întâmplă cu planul de pace propus de Trump

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 26 nov. 2025, 20:18

Moscova a transmis un mesaj extrem de clar și tăios Washingtonului în legătură cu negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina.

Moscova a transmis un mesaj extrem de clar și tăios Washingtonului în legătură cu negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina. Deși rușii spun că apreciază eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump, viceministrul de externe Serghei Riabkov a anunțat miercuri că Rusia nu are de gând să facă nicio concesie. Diplomatul a subliniat că țara sa nu va da niciun pas înapoi de la obiectivele cheie stabilite pentru operațiunea militară, indiferent de propunerile care vin din partea americanilor.

Oficialii ruși susțin că baza discuțiilor rămâne înțelegerea la care ar fi ajuns Vladimir Putin și Donald Trump în timpul întâlnirii din Alaska, din luna august. Totuși, Kremlinul cere prudență și avertizează publicul să nu se lase influențat de mulțimea de informații apărute „pe surse” în presă, considerând că multe dintre ele sunt doar provocări. În același timp, consilierii lui Putin au negat zvonurile că ar fi avut loc negocieri secrete la Abu Dhabi pe acest subiect.

Tensiunea rămâne uriașă pentru că viziunile celor două tabere sunt complet opuse. Varianta inițială a planului american propunea ca regiunea Donbas să rămână practic la ruși, frontul să înghețe, iar Ucraina să nu intre în NATO și să nu aibă trupe străine pe teritoriu. De cealaltă parte, Kievul și aliații europeni au venit cu cerințe mult mai dure, solicitând o armată ucraineană mai numeroasă, prezența trupelor străine de menținere a păcii și obligarea Rusiei să plătească toate daunele de război, condiții pe care Moscova le consideră inacceptabile.

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