Advertising
Politica· 2 min citire
Rusia bate cu pumnul în masă: „Nu dăm înapoi niciun pas!” Ce se întâmplă cu planul de pace propus de Trump
Rusia bate cu pumnul în masă: „Nu dăm înapoi niciun pas!” Ce se întâmplă cu planul de pace propus de Trump
Moscova a transmis un mesaj extrem de clar și tăios Washingtonului în legătură cu negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina.
Citește și
- 21:53Iranul avertizează Statele Unite după noile atacuri: „Respectați-vă cuvântul sau veți plăti prețul”
- 21:18Anca Alexandrescu: „Nici mâine nu vom avea guvern. România este în haos, neguvernată și neguvernabilă”
- 20:29Dosarul lui Iohannis, blocat de cinci luni în instanță: ANAF așteaptă verdictul. Piperea: „Procesul ar putea dura încă cinci ani”
- 19:41Gheorghe Piperea aruncă în aer negocierile pentru noul guvern: „Va fi o nouă încercare ratată”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News