Scandalul studiilor lui Moșteanu zguduie USR-ul

Informația momentului! Conform surselor Realitatea PLUS, USR se reunește astăzi în ședință de urgență în scandalul studiilor lui Moșteanu.
USR-ul va avea Biroul Permanent Național. În tot acest timp, Bolojan îi ia apărarea ministrului rezist după ce și-a falsificat CV-ul. Premierul spune că miniștrii trebuie să aibă continuitate. Moșteanu spune că a făcut documentul în grabă, însă tot în grabă a spus că a terminat o facultate pe care nici nu a vizitat-o. Reprezentanții instituției au spus oficial că ministrul apărării nu a fost student acolo.
În urma scandalului monstru legat de CV-ul mincinos al ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, liderii USR urmează să se întâlnească astăzi de urgență, spun surse citate de Realitatea PLUS, pentru a dezbate această situație.
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În paralel, premierul Ilie Bolojan îi ia apărarea lui Moșteanu. Vorbim despre scandalul documentelor false care ar fi fost folosite pentru a intra în Consiliul de Administrație al TAROM pentru un post care necesita o diplomă de studii superioare.
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Dacă se confirmă aceste acuzații, ministru al fi încasat indemnizații și drepturi salariale în mod ilegal, pe baza unui CV mincinos. În acest context, premierul Bolojan recunoaște că declarațiile lui Moșteanu nu îl pun într-o lumină favorabilă, însă încearcă să amelioreze acest conflict. Cei doi ar fi avut chiar o conversație telefonică în care Bolojan l-ar fi asigurat că îl va păstra în guvern. Premierul justifică decizia motivând că România se află în plină negociere pentru programul de înzestrare al Armatei, programul SAFE, în valoare de 16 miliarde de euro.
Mai mult, Bolojan afirmă că el nu lucrează cu CV-uri și că Moșteanu și-a făcut treaba bine până acum.