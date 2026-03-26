Șoc în PNL Cluj: Alin Tișe explodează – „Partidul e condus de perverși și incompetenți!”

Într-un atac fără precedent la adresa propriului partid, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, lansează acuzații extrem de dure la adresa conducerii Partidul Național Liberal, pe care o descrie drept lipsită de caracter și dominată de oportunism.

Liberalul susține că actualii lideri „nu se disting prin forța caracterului, ci prin slăbiciunea sistemului politic”, acuzându-i direct de „incompetență și perversitate”. În contrast, Tișe își revendică public susținerea pentru Crin Antonescu, despre care spune că a fost o alegere făcută „nu din calcul, ci din respect și loialitate”, asumată deschis și fără echivoc.

Mesajul său devine și mai tranșant când descrie atmosfera internă din partid: „unii au trădat, alții s-au ascuns, iar cei mai mulți au mimat”, toți având „lipsa de coloană” drept numitor comun. Tișe respinge categoric direcția actuală a PNL, pe care o consideră o deformare a valorilor liberale, și transmite că nu este dispus să participe la „jocuri de culise” sau compromisuri de culise. „Refuz să fac parte din acest joc! Prefer marginalizarea în fața compromisului”, afirmă acesta, insistând că pentru el „caracterul nu este negociabil”. Declarațiile sale deschid un nou front de tensiune în interiorul PNL și ridică semne serioase de întrebare asupra coeziunii partidului.