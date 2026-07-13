SURSE: Schimbare de optică. Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate

După două ore de negocieri cu ușile închise, deși venise cu promisiunea că totul va fi transmis în direct, președintele Nicușor Dan pare să fi fost convins să accepte o nouă variantă: alegerile anticipate. Surse au declarat pentru Realitatea Plus că șeful statului ar putea accepta această variantă, nevehiculată până acum la Cotroceni, a alegerilor anticipate.
În cadrul discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a adoptat o poziție nuanțată și a transmis că nu exclude varianta organizării unor alegeri anticipate. Mișcarea poate fi interpretată ca o strategie de presiune asupra partidelor politice pentru acceptarea unui guvern mixt, format din tehnocrați și politicieni. Ionela Arcanu vine cu detalii suplimentare direct de la fața locului.
Consultările de la Palatul Cotroceni pentru deblocarea crizei guvernamentale au intrat într-o fază decisivă. Surse politice indică o schimbare importantă de optică din partea lui Nicușor Dan, care a nuanțat semnificativ poziționarea sa în fața șefului statului și a liderilor politici.
Acesta nu a mai exclus scenariul alegerilor anticipate, o mișcare ce poate reconfigura complet negocierile din acest moment.
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Strategia din spatele declarațiilor: Presiune pentru un guvern mixt
Conform analizelor politice, deschiderea arătată de Nicușor Dan față de anticipate ar putea reprezenta o armă de negociere. Prin acest avertisment, el încearcă să forțeze liderii partidelor să voteze cealaltă opțiune pe care o susține pentru depășirea impasului: un executiv de tranziție, format din tehnocrați și oameni politici.
Principalul obiectiv al acestei formule ar fi evitarea prelungirii interimatului lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, o soluție temporară care s-ar putea croniciza din cauza lipsei de consens dintre partide.
Respingerea variantelor Mureșan și Grindeanu
Surse din cadrul discuțiilor afirmă că Nicușor Dan și-a exprimat clar dezacordul față de alte două scenarii intens vehiculate în culise. Mai exact, acesta nu ar susține numirea ca prim-ministru nici a lui Zefir Mureșan, nici a lui Sorin Grindeanu.
Discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au încheiat de scurt timp, iar evoluția crizei depinde acum exclusiv de modul în care partidele vor reacționa la aceste noi condiții. În momentele următoare este așteptată o declarație oficială și o concluzie fermă din partea președintelui României.