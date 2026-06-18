Advertising
Politica· 2 min citire
Tribunalul Ilfov admite cererea taberei Veștea: liberalii care îl susțin pe premierul desemnat nu mai pot fi dați afară din PNL
Adrian Veștea
Tribunalul Ilfov a admis cererea taberei lui Adrian Veștea și a suspendat două decizii adoptate de Biroul Permanent al Partidului Național Liberal, potrivit informațiilor apărute joi.
Citește și
- 20:53Ludovic Orban acuză o campanie de intimidare: „Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”
- 17:14Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ieșirea de la DNA: „Nu am nimic de ascuns”
- 16:32Mohamad Murad (AUR): „Ultimele variante sunt ori guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate” – declarații în exclusivitate la Realitatea Plus
- 16:02Rusia ar putea direcționa aproape jumătate din buget către război. Cheltuielile militare ar urma să crească drastic
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News