Sanatate· 2 min citire

Ce să mănânci pentru o inimă mai sănătoasă. Alimente bogate în compuși esențiali

alimente

alimente

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 13:46

Deși recomandarea de a consuma zilnic cel puțin cinci porții de fructe și legume este bine cunoscută, specialiștii atrag atenția că nu doar cantitatea contează, ci și alegerea alimentelor. Unele fructe și legume conțin substanțe cu efecte mult mai puternice asupra sănătății organismului, în special a inimii.

O analiză amplă realizată de cercetători de la mai multe universități arată că doar aproximativ 20% dintre oameni consumă suficiente cantități de flavanoli, compuși naturali asociați cu protecția sistemului cardiovascular și cu reducerea efectelor stresului oxidativ asupra celulelor.

Flavanolii contribuie la menținerea sănătății vaselor de sânge și pot ajuta la încetinirea proceselor asociate îmbătrânirii celulare. Din acest motiv, experții recomandă includerea mai frecventă în alimentație a unor produse bogate în astfel de compuși.

Printre cele mai bune surse se numără prunele, considerate unele dintre fructele cu cel mai ridicat conținut de flavanoli. De asemenea, merișoarele, murele și boabele de fasole se află în topul alimentelor recomandate pentru susținerea sănătății inimii.

În sezonul cald, specialiștii recomandă și consumul de cireșe, mere și căpșuni, fructe care contribuie la aportul zilnic de flavanoli și oferă numeroase alte beneficii nutritive.

Potrivit cercetătorilor, obiectivul este atingerea unui aport de aproximativ 500 de miligrame de flavanoli pe zi. Acest prag poate fi atins mai ușor prin alegerea unor fructe și legume bogate în acești compuși, comparativ cu alte alimente care conțin cantități mult mai reduse, precum bananele, cartofii sau salata verde.

O alimentație variată și bogată în fructe și legume cu un conținut ridicat de flavanoli poate reprezenta un aliat important în menținerea sănătății cardiovasculare pe termen lung.

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