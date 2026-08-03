Sanatate· 2 min citire

Ventilatoarele nu mai sunt eficiente în caz de caniculă extremă

Ventilatoare pe timp de caniculă / FOTO: ChatGPT

Ventilatoare pe timp de caniculă / FOTO: ChatGPT

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 14:51
Sursărealitatea.net

Folosirea ventilatoarelor electrice la temperaturi ridicate pe timpul verii poate fi o metodă eficientă de răcorire, însă în anumite condiţii extreme, acestea pot creşte stresul termic asupra organismului, subliniază publicaţia "New Scientist".

Efectul ventilatoarelor depinde de combinaţia dintre temperatură, umiditate şi starea organismului.

În cazul unor călduri moderate, fluxul de aer ajută la evaporarea transpiraţiei şi astfel facilitează răcirea corpului. La temperaturi foarte ridicate, însă - aproximativ de 35 de grade Celsius sau mai mult - mai ales în aer uscat, ventilatoarele pot accelera deshidratarea, fără a oferi o răcire suficientă.

În astfel de cazuri, mişcarea aerului fierbinte pe piele poate creşte solicitarea sistemului cardiovascular. Conform simulărilor şi calculelor ştiinţifice, nu există o temperatură fixă universală la care ventilatoarele devin sigure sau nesigure, pentru că depinde şi de umiditatea mediului.

În anumite condiţii, acestea rămân utile, chiar şi la temperaturi foarte ridicate, în timp ce în alte condiţii, pot deveni ineficiente sau potenţial dăunătoare. Autorii studiului subliniază că riscurile asociate caniculei sunt deosebit de importante pentru persoanele în vârstă, pacienţii cu boli cronice şi cei care nu au acces la spaţii cu aer condiţionat.

În aceste situaţii, chiar şi o creştere moderată a temperaturii corpului poate duce la suprasolicitarea organismului, dacă răcirea prin ventilator nu este suficientă. Experţii recomandă ca în perioadele de caniculă extremă să se ţină cont de condiţiile climatice specifice şi de starea de sănătate individuală, iar atunci când este necesar, să se folosească metode suplimentare de răcorire şi o hidratare adecvată.

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