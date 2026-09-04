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Sanatate· 2 min citire
Peste jumătate dintre adulții din UE erau supraponderali în 2025. Cum stă România la acest capitol
Supraponderal
Publicat4 sept. 2026, 14:35
SursăRealitatea.net
Mai mult de unul din doi adulți din Uniunea Europeană avea probleme de greutate în 2025, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Proporția persoanelor supraponderale a ajuns la 51,7% la nivelul blocului comunitar, în timp ce România s-a numărat printre țările cu cele mai reduse niveluri ale obezității.
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