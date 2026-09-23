Anchetă pentru omor în Vâlcea: o femeie de 28 de ani a fost găsită într-o valiză în râul Olt

O femeie de 28 de ani, originară din județul Dolj, a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, din județul Vâlcea.
Trupul a fost descoperit pe 22 septembrie de un bărbat care se afla la pescuit. Anchetatorii au stabilit că femeia a avut parte de o moarte violentă, iar un bărbat de 30 de ani este vizat în anchetă și ar fi părăsit deja România.
Valiza a fost găsită pe râul Olt
Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 după ce un pescar a observat o valiză plutind pe apă, în apropierea barajului Ionești.
Echipajele ajunse la fața locului au recuperat bagajul și au început verificările. În interior se afla trupul unei femei de 28 de ani, care locuia fără forme legale în comuna Tomșani, județul Vâlcea.
Femeia a murit violent
Primele concluzii ale examinării medico-legale indică existența unor leziuni traumatice pe corpul victimei. Potrivit anchetatorilor, decesul s-ar fi produs în data de 21 septembrie.
În urma cercetărilor, procurorii au deschis un dosar penal pentru omor și au identificat un bărbat de 30 de ani ca persoană vizată în cauză.
Suspectul ar fi plecat din România
Anchetatorii verifică informațiile potrivit cărora bărbatul ar fi părăsit țara înainte ca trupul femeii să fie descoperit. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs crima.
Oamenii legii au efectuat și o percheziție domiciliară pentru strângerea de probe care să ajute la clarificarea cazului.
Cercetările sunt coordonate de procurorul de caz. Bărbatul vizat beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.