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O mică avere uitată pe scaun, în Cluj-Napoca. Gestul remarcabil al unui șofer de troleibuz
FOTO: Pixabay.com
Un clujean și-a recuperat peste 11.500 de euro datorită onestității unui angajat al companiei de transport public.
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