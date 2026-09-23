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O mică avere uitată pe scaun, în Cluj-Napoca. Gestul remarcabil al unui șofer de troleibuz

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 10:21

Un clujean și-a recuperat peste 11.500 de euro datorită onestității unui angajat al companiei de transport public.

O întâmplare cu totul neobișnuită a avut loc recent la Cluj-Napoca, unde un bărbat și-a uitat o sacoșă cu o sumă considerabilă într-un mijloc de transport în comun. Mai exact, în interior se aflau nu mai puțin de 11.500 de euro și aproape 1.000 de lei, bani care reprezentau, cel mai probabil, economiile de o viață ale pasagerului neatent.

Corectitudinea care salvează economii

La scurt timp după incident, când troleibuzul de pe linia 5 a ajuns la capăt de drum, șoferul Cristian Deiac a observat bagajul abandonat pe un scaun. Conducătorul auto nu a stat deloc pe gânduri la vederea micii averi. Acesta a contactat imediat dispeceratul companiei de transport, iar apoi suma integrală a fost predată Poliției.

Ulterior, agenții au reușit să îl identifice rapid pe proprietarul de drept. Acesta s-a prezentat la Secția 2 Poliție din Cluj-Napoca și, în urma unor verificări riguroase de procedură, și-a primit înapoi întreaga sumă. Povestea care ar fi putut deveni o adevărată dramă financiară pentru bărbat s-a încheiat fericit

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