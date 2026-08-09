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Au fost depistați tinerii care au atacat cu pietre o ambulanță în Cluj. Trei suspecți, cu vârste între 18 și 24 de ani, au fost reținuți

Ambulanța Cluj

Ambulanța Cluj

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat9 aug. 2026, 16:18
SursăRealitatea.net

Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți după atacarea unei ambulanțe în județul Cluj. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei 22:25, în localitatea Căprioara. Mai multe persoane ar fi aruncat cu pietre și alte obiecte contondente în autospecială. Ambulanța a fost avariată, iar un membru al echipajului medical a fost rănit.

Ambulanța se întorcea de la o intervenție

Echipajul medical intervenise la un caz în comuna Recea-Cristur. După finalizarea misiunii, ambulanța se îndrepta spre Dej și trecea prin localitatea Căprioara. În acel moment, mai multe persoane ar fi atacat autospeciala. Polițiștii au deschis o anchetă pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma verificărilor, anchetatorii au identificat mai multe persoane care ar fi fost implicate. Suspecții au fost duși la sediul Poliției pentru audieri. Trei tineri din comuna Recea-Cristur au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea exactă a faptelor.

Atacul ar fi pornit de la o informație falsă

Incidentul ar fi fost provocat de un videoclip fals răspândit pe TikTok. În imaginile distribuite online se susținea că autospeciala ar fi o „ambulanță neagră” folosită pentru răpirea copiilor. Ministerul Afacerilor Interne a reacționat duminică și a respins categoric această informație. Instituția a precizat că în România nu a fost înregistrat niciun caz în care o ambulanță să fie implicată în răpirea unor persoane.

„Ambulanțele nu răpesc. În realitate, în România nu a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Mesajul a fost publicat după atacul produs în județul Cluj.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal. Reținerea pentru 24 de ore reprezintă o măsură preventivă, nu o condamnare. Polițiștii continuă audierile și verificările în acest dosar. Împrejurările exacte ale atacului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

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