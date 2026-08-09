Au fost depistați tinerii care au atacat cu pietre o ambulanță în Cluj. Trei suspecți, cu vârste între 18 și 24 de ani, au fost reținuți

Publicat 9 aug. 2026, 16:18 Sursă Realitatea.net

Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți după atacarea unei ambulanțe în județul Cluj. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei 22:25, în localitatea Căprioara. Mai multe persoane ar fi aruncat cu pietre și alte obiecte contondente în autospecială. Ambulanța a fost avariată, iar un membru al echipajului medical a fost rănit.

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