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Au fost depistați tinerii care au atacat cu pietre o ambulanță în Cluj. Trei suspecți, cu vârste între 18 și 24 de ani, au fost reținuți
Ambulanța Cluj
Publicat9 aug. 2026, 16:18
SursăRealitatea.net
Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți după atacarea unei ambulanțe în județul Cluj. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei 22:25, în localitatea Căprioara. Mai multe persoane ar fi aruncat cu pietre și alte obiecte contondente în autospecială. Ambulanța a fost avariată, iar un membru al echipajului medical a fost rănit.
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