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Bărbat din Dej, arestat după ce a agresat polițiștii chemați de mama sa

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 30 iun. 2026, 08:55

Un bărbat de 31 de ani din municipiul Dej, județul Cluj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un scandal la domiciliu și a agresat polițiștii interveniți la fața locului.

Mama bărbatului a sunat la 112 pentru a anunța că acesta se manifesta violent.

Ajunși la locuință, polițiștii din Dej au constatat că bărbatul era sub influența alcoolului și avea un comportament agresiv. În timpul intervenției, acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii și amenințări echipajului, motiv pentru care oamenii legii au decis să îl imobilizeze și să îl încătușeze, potrivit zcj.ro.

Pe drumul spre autospecială, bărbatul a continuat să fie violent, lovind un polițist cu capul în zona feței și pe un altul cu piciorul. Ulterior, el a fost dus la sediul poliției și internat nevoluntar într-o unitate medicală de specialitate. Cercetările continuă pentru infracțiunea de ultraj.

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