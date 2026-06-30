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Social· 1 min citire
Bărbat din Dej, arestat după ce a agresat polițiștii chemați de mama sa
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 31 de ani din municipiul Dej, județul Cluj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un scandal la domiciliu și a agresat polițiștii interveniți la fața locului.
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