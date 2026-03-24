Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță 2026–2027, în consultare publică. Etapele și termenele anunțate de Ministerul Educației

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul calendarului de înscriere a copiilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026–2027. Documentul stabilește etapele, termenele-limită și criteriile de repartizare, în contextul unei cereri ridicate de locuri, inclusiv în municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit documentului, la creșă (nivel antepreșcolar) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor disponibile, iar la grădiniță (nivel preșcolar) pot fi înscriși copiii între 3 și 6 ani. Părinții vor putea completa în cererea-tip până la trei opțiuni, în ordinea preferințelor, iar dosarul se va depune la unitatea aleasă ca primă opțiune.

Ministerul reamintește că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, astfel că la înscriere au prioritate copiii de 4 și 5 ani.

Prima etapă prevăzută în calendar este cea de reînscriere, destinată copiilor care frecventează deja o unitate de învățământ și doresc să continue în aceeași instituție. Aceasta este programată în perioada 18–22 mai 2026, urmând ca rezultatele și locurile rămase libere să fie afișate în 22 mai.

Etapa I de înscriere, destinată copiilor care nu sunt deja înscriși, se va desfășura între 25 mai și 18 iunie 2026. În această perioadă vor fi colectate cererile și vor fi procesate opțiunile în ordinea preferințelor, rezultatele finale urmând să fie afișate în 18 iunie. În cazul în care numărul solicitărilor depășește locurile disponibile, vor fi aplicate criteriile de departajare stabilite la nivel național.

Copiii care nu obțin un loc în prima etapă vor putea participa la etapa a II-a, organizată între 22 iunie și 9 iulie 2026, când vor fi disponibile locurile rămase libere.

Pentru situațiile în care există în continuare copii nerepartizați, este prevăzută o etapă de ajustări, între 17 și 27 august 2026, cu afișarea rezultatelor în 28 august. În această fază vor avea prioritate copiii de 4 și 5 ani care nu au fost repartizați anterior, cei respinși la clasa pregătitoare, precum și copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea la grupa mică.

Introducerea tuturor copiilor înscriși în sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) este programată pentru 4 septembrie 2026. În situații excepționale, înscrierile pot continua și pe parcursul anului școlar, în cazul în care apar locuri suplimentare.

Calendarul este, în prezent, în consultare publică, urmând să fie aprobat în forma finală după analizarea propunerilor primite și după dezbaterea în Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Educației.

Pentru părinții din Cluj-Napoca, unde cererea pentru locuri în creșe și grădinițe este ridicată, respectarea acestor termene este esențială, întrucât înscrierile se realizează pe locurile disponibile după etapa de reînscriere.