De ce este periculos să conduci cu martorul de combustibil aprins pe distanțe mari

Riscurile ascunse ale condusului pe „roșu”: Cum îți sabotează acest obicei mașina și bugetul
Cu toții am fost în această situație: ești pe drum, te grăbești, iar pe bord se aprinde martorul de combustibil. „Mai merge câțiva kilometri”, îți spui, amânând oprirea la benzinărie. Deși producătorii auto lasă intenționat o rezervă de siguranță după aprinderea becului (de obicei suficientă pentru 50-80 km, în funcție de mașină), conducerea frecventă sau pe distanțe lungi pe „roșu” este o practică ce îți poate sabota grav vehiculul.
Iată principalele motive tehnice și de siguranță pentru care ar trebui să eviți acest obicei:
Supraîncălzirea pompei de combustibil: La majoritatea mașinilor moderne, pompa este scufundată direct în rezervor. Carburantul din jur nu are doar rolul de a alimenta motorul, ci acționează și ca un agent de răcire și lubrifiere pentru pompă. Când nivelul scade drastic, pompa funcționează „în gol” sau este parțial expusă aerului, se supraîncălzește și se uzează prematur. Înlocuirea acesteia reprezintă adesea o reparație destul de costisitoare.
Aspirarea impurităților în motor: În timp, din cauza calității variabile a carburantului, la baza oricărui rezervor se acumulează sedimente și particule fine. Când conduci până la ultima picătură, pompa trage lichidul direct de pe fundul rezervorului, absorbind odată cu el și aceste resturi. Acest lucru duce rapid la înfundarea filtrului de combustibil și crește riscul deteriorării injectoarelor.
Condensul și coroziunea: Un rezervor menținut constant la un nivel scăzut conține mai mult aer. La schimbările de temperatură, acest aer favorizează formarea condensului. Apa ajunsă în combustibil afectează procesul de ardere, cauzând trepidații ale motorului și, în timp, coroziune internă.
Pierderea controlului în mers: Rămânerea efectivă în „pană de prostie” pe autostradă sau în trafic aglomerat este extrem de periculoasă. Când motorul se oprește brusc, pierzi instantaneu asistența sistemelor vitale: servodirecția și servofrâna. Mașina devine foarte greu de controlat și de oprit în condiții de siguranță.
Pentru a prelungi durata de viață a autoturismului tău, experții auto recomandă o regulă mecanică simplă: consideră un sfert de rezervor drept noul tău indicator de „zero”. Realimentarea din timp te salvează de stres, dar mai ales de vizite costisitoare la service.