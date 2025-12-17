Declarații explozive din interiorul Casei Albe: șefa de cabinet îl descrie pe Trump drept „motivat de răzbunare”

Șefa de cabinet îl descrie pe Trump drept „motivat de răzbunare”

Președintele american Donald Trump a fost descris drept având „personalitatea unui alcoolic” și fiind profund motivat de dorința de răzbunare, într-o serie de declarații făcute de șefa sa de cabinet, Susie Wiles, într-un amplu interviu acordat revistei Vanity Fair.

Dezvăluirile, publicate în mai multe părți, au provocat un adevărat șoc la Casa Albă, relatează CNN.

Wiles a făcut evaluări neobișnuit de directe și, pe alocuri, deloc măgulitoare la adresa președintelui, a agendei sale pentru al doilea mandat și a unora dintre cei mai apropiați aliați ai săi, în cadrul unei discuții extinse cu autorul Chris Whipple, bazată pe peste zece interviuri realizate în ultimul an.

„Personalitatea unui alcoolic”

Vorbind despre stilul de lucru al lui Donald Trump, Susie Wiles a declarat că președintele „are personalitatea unui alcoolic”, în pofida faptului că este cunoscut drept abstinent. Ea a recunoscut, totodată, că apetitul acestuia pentru răzbunare este real și admite că multe dintre deciziile luate în al doilea mandat au fost motivate de această dorință.

În interviu, Wiles sugerează și că Trump ar urmări schimbarea regimului din Venezuela printr-o campanie de bombardare a ambarcațiunilor, o afirmație care contrazice justificările oficiale oferite până acum pentru aceste acțiuni. De asemenea, ea a vorbit despre mai multe domenii sensibile în care președintele ar fi ales să ignore sfaturile sale, inclusiv în privința expulzărilor și a grațierilor.

Comentariile, remarcabile prin nivelul de sinceritate și prin temele abordate, oferă o imagine rară din interiorul cercului de putere de la Casa Albă și au stârnit reacții puternice în mediul politic american, notează CNN.