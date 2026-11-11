Doi bărbați, reținuți la Cluj pentru trafic de canabis. Unul a fost prins în flagrant cu 4.100 de euro

Suspecții ar fi comercializat droguri în valoare de mii de euro, folosind o metodă prin care vânzătorul și cumpărătorul nu se întâlnesc direct.
Doi bărbați, în vârstă de 25 și 30 de ani, au fost reținuți marți, 10 noiembrie, de procurorii DIICOT Cluj, într-un dosar privind traficul de droguri de risc. Ancheta a fost derulată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca.
Potrivit anchetatorilor, suspectul de 25 de ani ar fi procurat și comercializat canabis în mod repetat, în cursul anului 2024, pentru aproximativ 18.000 de lei kilogramul. Pe 8 noiembrie, acesta ar fi vândut circa un kilogram prin intermediul bărbatului de 30 de ani.
Prins în flagrant când ridica 4.100 de euro
Pentru tranzacție ar fi fost folosită metoda „dead drop”, care presupune lăsarea drogurilor sau a banilor într-un loc convenit anterior, fără întâlnirea directă a părților. Bărbatul de 30 de ani ar fi fost prins în flagrant în momentul în care ridica suma de 4.100 de euro, considerată de anchetatori contravaloarea canabisului.
Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut Tribunalului Cluj arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. La operațiune au participat și criminaliști, luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și polițiști de la Transporturi. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.