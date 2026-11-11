Tragedie în Los Angeles: trei morți după ce un SUV a intrat într-un grup de pietoni. Poliția nu exclude o acțiune intenționată
Accident mortal in Los Angeles (Profimedia)
Trei persoane au murit după ce un SUV a lovit un grup de pietoni în Los Angeles. Poliția investighează dacă a fost accident sau acțiune intenționată.
Tragedie în Statele Unite, unde trei persoane și-au pierdut viața după ce un SUV a intrat pe trotuar și a lovit un grup de pietoni într-o zonă aglomerată din Los Angeles. Alte persoane au fost rănite grav și transportate la spital. Poliția americană investighează circumstanțele în care s-a produs incidentul și nu exclude posibilitatea ca șoferul să fi acționat intenționat.
Evenimentul s-a produs marți seara, 10 noiembrie 2026, în cartierul North Hollywood, în apropierea unei stații de metrou. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe.
SUV-ul a intrat pe trotuar și a lovit un grup de pietoni. Trei persoane au murit
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile americane, accidentul a avut loc în jurul orei locale 17:55, la intersecția bulevardelor Lankershim și Chandler, în cartierul North Hollywood din Los Angeles.
Un SUV de culoare albă a ajuns pe trotuar, unde a lovit mai multe persoane aflate în apropierea unei stații de transport public și a unui stand de produse alimentare.
Impactul a fost extrem de puternic. Trei persoane au fost declarate decedate la locul incidentului, iar alte trei, printre care și șoferul autoturismului, au fost transportate la spital în stare critică, potrivit informațiilor comunicate de serviciile de intervenție.
Zona era aglomerată în momentul producerii tragediei, iar printre victime s-ar fi aflat atât pietoni, cât și comercianți stradali.
Poliția din Los Angeles nu exclude o acțiune intenționată
Anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca autoturismul să ajungă pe trotuar și să lovească persoanele aflate în zonă.
Reprezentanții poliției au precizat că, în acest moment, nu există o concluzie privind cauzele incidentului. Autoritățile iau în calcul atât varianta unui accident rutier, cât și posibilitatea unei acțiuni intenționate.
Polițiștii urmează să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropiere și să discute cu martorii care au asistat la tragedie.
Șeful Poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, a anunțat că ancheta va fi una amănunțită și că verificările vor continua pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.
Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o explicație oficială privind motivul pentru care SUV-ul a ajuns în mijlocul grupului de pietoni.
Martorii au povestit scenele dramatice de după impact
Persoanele aflate în apropierea locului accidentului au descris momente de panică după ce autoturismul a intrat în mulțime.
Un martor a povestit că a auzit o bubuitură puternică, după care a observat mai multe persoane întinse la pământ. Printre acestea se aflau oameni răniți grav, iar cei din jur au încercat să le acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.
Imaginile surprinse din aer au arătat SUV-ul alb, avariat, ajuns sub o copertină din apropierea unei stații de transport public. În zonă au fost mobilizate mai multe autospeciale de pompieri și ambulanțe, iar circulația a fost afectată în timpul intervenției.
Primarul din Los Angeles a transmis un mesaj după tragedie
Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, și-a exprimat regretul în urma incidentului și a transmis condoleanțe familiilor persoanelor care și-au pierdut viața.
Edilul a precizat că victimele se aflau în grupul de comercianți stradali și pietoni loviți de autoturism și că autoritățile locale colaborează pentru gestionarea situației.
Ancheta continuă, iar poliția încearcă să stabilească dacă tragedia a fost provocată de o eroare de conducere, de o problemă medicală a șoferului sau de o acțiune deliberată.
Până la clarificarea circumstanțelor, autoritățile americane nu au confirmat existența unui atac intenționat.
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