Electric Castle transformă din nou Bonțida într-unul dintre cele mai vibrante locuri din Europa de Est

Electric Castle continuă să fie unul dintre cele mai apreciate festivaluri din România și din Europa de Est, reușind an de an să transforme Castelul Bánffy din Bonțida într-un spațiu dedicat muzicii, artei și experiențelor culturale. Festivalul a devenit mai mult decât un simplu eveniment muzical, fiind considerat de mulți participanți o adevărată comunitate care adună oameni din zeci de țări.

Pe lângă concertele marilor artiști internaționali, Electric Castle s-a remarcat în ultimii ani prin atmosfera unică creată la castel, zonele creative, instalațiile artistice, activitățile interactive și proiectele dedicate sustenabilității și tehnologiei. Organizatorii au investit constant în infrastructură, transport, camping și experiențe pentru participanți, ceea ce a transformat festivalul într-un reper important pentru turismul din județul Cluj.

Festivalul are și un impact economic semnificativ pentru întreaga regiune. În perioada evenimentului, mii de turiști aleg să se cazeze în Cluj-Napoca și în localitățile din apropiere, iar restaurantele, hotelurile și afacerile locale beneficiază de un aflux important de vizitatori. În același timp, Electric Castle promovează imaginea României la nivel internațional, prin imaginile spectaculoase de la Castelul Bánffy și prin prezența unor artiști și participanți din întreaga lume.

De la an la an, Electric Castle a reușit să își construiască o identitate aparte, combinând patrimoniul istoric al castelului din Bonțida cu muzica modernă, tehnologia și spiritul unei generații care caută experiențe autentice și memorabile.