Copilul de 5 ani găsit după 40 de ore în pădure ar putea fi externat. Vești noi despre starea de sănătate a lui Alexandru

Alexandru Toma Zerestea, copilul de 5 ani dispărut în zona împădurită din Sebeșu de Jos, județul Sibiu, și găsit după mai bine de 40 de ore de căutări, se află în stare bună și ar putea fi externat luni din spital.

Micuțul a fost internat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu după ce a fost găsit de echipele de salvare. Potrivit medicilor, băiatul prezenta o ușoară deshidratare și o formă de pneumonie în momentul în care a fost adus la spital. Cadrele medicale spun că starea sa s-a îmbunătățit în urma tratamentului, iar externarea depinde de rezultatele finale ale analizelor.

„Alexandru are evoluție bună. În funcție de rezultatul analizelor este posibilă externarea în cursul zilei de astăzi”, a precizat medicul Ioana Mătăcuță, purtător de cuvânt al spitalului, pentru presa locală.

Copilul a dispărut în timp ce se afla cu tatăl său

Băiatul a fost dat dispărut după ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă extravilană cunoscută drept „Ruscă”, din apropierea localității Sebeșu de Jos. În timp ce tatăl efectua lucrări la un gard, copilul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu s-a mai întors. Ulterior, a fost apelat numărul de urgență 112, iar autoritățile au început căutările.

Căutările au mobilizat aproximativ 250 de persoane, printre care polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialiști IGAV și echipaje canine. După mai bine de două zile de intervenții, copilul a fost observat din aer de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, la aproximativ doi kilometri de locul dispariției. Salvatorii l-au găsit epuizat, dar conștient, iar acesta a fost recuperat în siguranță și transportat la spital.

Cazul a mobilizat întreaga comunitate locală

Dispariția copilului a dus la una dintre cele mai ample operațiuni de căutare organizate în zonă în ultimele luni. Zeci de salvatori și voluntari au participat la intervenție, iar cazul a fost urmărit îndeaproape de comunitatea locală și de autorități.