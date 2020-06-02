Festivalul Electric Castle nu va avea loc în această vară! A fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus

A fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus

În ultimii 7 ani, Electric Castle a construit o lume alternativă în care sute de mii de oameni au putut să se simtă în deplină siguranță, lăsând deoparte grijile cotidiene. Cu fiecare nouă ediție, energia publicului și dorința lui de a explora și a descoperi această lume, a motivat întreaga echipă să meargă mai departe, să crească și să găsească soluții indiferent de situație, chiar și într-un context neobișnuit, precum cel prezent.

"În toate experiențele create, sănătatea și siguranța publicului au fost prioritare. Am muncit în acest spirit și în ultimele 11 luni, pregătind cea de-a 8-a ediție. Din păcate, cu o lună și jumătate înainte de momentul în care aceasta ar fi trebuit să debuteze, nu există niciun scenariu în care noi le-am putea asigura așa cum ne-am dori. Urmând direcția stabilită de toate marile evenimente din lume și deciziile autorităților din majoritatea statelor europene, pe care anticipăm că și autoritățile române le vor implementa, în curând, anunțăm oficial că ediția a 8-a a Electric Castle se amână pentru perioada 14 – 18 iulie 2021.

Este o decizie foarte dificilă și suntem conștienți de dezamăgirea și tristețea pe care le simt nu doar fanii noștri ci și toți cei care, an de an, fac posibilă fiecare ediție a festivalului. De la echipe de producție, tehnicieni, artiști, arhitecți, comercianți, comunitatea locală și voluntari, mii de oameni vor simți efectele acestei decizii.

Ne mobilizăm acum pentru a ne reorganiza pe noile coordonate de timp anunțate, primul pas fiind reconfirmarea artiștilor ce ar fi trebuit să fie prezenți, în această vară, pe domeniul Banffy. Toate biletele achiziționate pentru ediția a 8-a rămân valabile, noi detalii și opțiuni urmând a fi anunțate în următoarele zile.

Mulțumim tuturor celor care ne oferă sprijinul lor și îi asigurăm de solidaritatea noastră pe toți colegii noștri din industria de evenimente afectați de situația actuală. Împreună mergem mai departe!", au transmis organizatorii Electric Castle