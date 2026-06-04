Patrick Mouratoglou, despre revenirea Serenei Williams: „Nu se întoarce pentru a fi o jucătoare mediocră”

Revenirea în tenis a Serenei Williams, la 44 de ani, continuă să stârnească reacții în lumea sportului. Fosta lideră mondială și câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam va reveni în competiție la turneul de la Queen’s, unde va evolua în proba de dublu.

Fostul său antrenor, Patrick Mouratoglou, consideră că Serena nu a luat această decizie doar pentru a participa, ci pentru a testa dacă mai poate concura la cel mai înalt nivel.

Tehnicianul francez, care a colaborat cu americanca timp de zece ani, spune că mentalitatea campioanei a fost mereu una orientată spre performanță și că nu o vede revenind pe teren fără obiective ambițioase.

Mouratoglou crede că participarea la dublu reprezintă un prim pas pentru a evalua nivelul la care se află după câțiva ani de absență din circuit și pentru a decide dacă va continua și în probele de simplu.

Totuși, acesta admite că o revenire la vârsta de 44 de ani, după o pauză îndelungată și având o familie, reprezintă o provocare uriașă. Cu toate acestea, spune el, Serena Williams a demonstrat de-a lungul carierei că poate realiza lucruri considerate imposibile de majoritatea specialiștilor.

Fostul antrenor al americancei nu a mers până la a prezice o nouă dominație în tenisul mondial, însă este convins că Serena nu ar reveni în competiție dacă nu ar crede că poate fi din nou competitivă la cel mai înalt nivel.