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Flagrant în Cluj-Napoca: Doi tineri prinși la o tranzacție cu droguri de mare risc și arestați preventiv

FOTO: IPJ Cluj

FOTO: IPJ Cluj

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 10 iul. 2026, 10:21

Doi bărbați în vârstă de 27 și 30 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Cluj, fiind acuzați de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetei derulate de polițiștii BCCO Cluj-Napoca și procurorii DIICOT, tânărul de 27 de ani a comercializat droguri sintetice de tip 4BMC pe parcursul anului 2026, la prețuri cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru o tranzacție.

Acesta a fost prins în flagrant delict imediat după ce a cumpărat de la celălalt suspect, în vârstă de 30 de ani, cantitatea de drog de mare risc 3CMC (cunoscut drept „cristal”), în schimbul sumei de 3.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului de 30 de ani, oamenii legii au descoperit substanțe cristaline și vegetale, peste 100 de plicuri autosigilante, bani și obiecte cu urme de droguri, potrivit Ziua de Cluj.

Pe lângă traficul de substanțe interzise și operațiuni neautorizate cu produse psihoactive, tânărul de 27 de ani este cercetat și pentru că a condus un autoturism fără a deține permis de conducere pentru a se deplasa în scopul activităților ilegale.

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