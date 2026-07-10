Flagrant în Cluj-Napoca: Doi tineri prinși la o tranzacție cu droguri de mare risc și arestați preventiv

Doi bărbați în vârstă de 27 și 30 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Cluj, fiind acuzați de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetei derulate de polițiștii BCCO Cluj-Napoca și procurorii DIICOT, tânărul de 27 de ani a comercializat droguri sintetice de tip 4BMC pe parcursul anului 2026, la prețuri cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru o tranzacție.

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