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Patru persoane, inclusiv un copil, rănite într-un accident la Liteni, în județul Cluj
FOTO: ISU Cluj
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs joi după-amiază, 9 iulie, în localitatea Liteni, comuna Săvădisla, din județul Cluj.
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