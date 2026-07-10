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Patru persoane, inclusiv un copil, rănite într-un accident la Liteni, în județul Cluj

FOTO: ISU Cluj

FOTO: ISU Cluj

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 10 iul. 2026, 09:34

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs joi după-amiază, 9 iulie, în localitatea Liteni, comuna Săvădisla, din județul Cluj.

Unul dintre vehiculele implicate era parcat în momentul producerii evenimentului.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii Băișoara, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare. Operațiunea de salvare a fost sprijinită de două ambulanțe SMURD și de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit Ziua de Cluj

În urma accidentului, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre două femei, un bărbat și o fetiță în vârstă de aproximativ opt ani. Toate victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și pentru evaluarea stării de sănătate.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj au precizat că nicio persoană nu a rămas încarcerată în autoturisme. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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