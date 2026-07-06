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Incendiu mortal într-o locuință din județul Cluj
FOTO: Arhivă
Un bărbat a murit, luni dimineață, în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din localitatea Luncani, comuna Luna, județul Cluj.
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