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Incendiu mortal într-o locuință din județul Cluj

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 6 iul. 2026, 12:38

Un bărbat a murit, luni dimineață, în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din localitatea Luncani, comuna Luna, județul Cluj.

Alarma a fost dată în jurul orei 06.30, iar la fața locului au intervenit pompierii din Turda, cu două autospeciale de stingere, precum și un echipaj SMURD.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, incendiul s-a manifestat doar în interiorul locuinței și nu s-a extins la alte construcții. După ce au pătruns în casă, echipajele de intervenție au găsit în interior un bărbat decedat.

Primele concluzii ale pompierilor arată că focul ar fi pornit, cel mai probabil, din cauza unei neglijențe legate de fumat. Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia. Cazul readuce în atenție riscurile majore provocate de fumatul în locuință, mai ales atunci când țigările aprinse sunt lăsate nesupravegheate sau în apropierea materialelor inflamabile.


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