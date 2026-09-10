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Jaf de 100.000 de euro într-un complex de lux de lângă București. Hoțul ar fi știut exact unde sunt banii

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 19:21

Un complex rezidențial de lux din apropierea Bucureștiului a fost ținta unui jaf în urma căruia au dispărut aproximativ 100.000 de euro. Principalul suspect este un fost angajat, care ar fi cunoscut foarte bine zona și locul în care erau păstrați banii.

Anchetatorii suspectează că furtul nu a fost unul întâmplător. Bărbatul ar fi avut informații despre modul în care era organizat complexul și ar fi știut unde se aflau banii.

Potrivit anchetei, suspectul ar fi profitat de cunoștințele dobândite în perioada în care a lucrat acolo pentru a pătrunde în spațiul vizat și pentru a ajunge direct la suma de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de euro.

Anchetatorii verifică modul în care a fost comis furtul

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili exact cum a intrat suspectul în complex și dacă a acționat singur sau a avut complici.

Oamenii legii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere și reconstruiesc traseul bărbatului înainte și după comiterea furtului. Sunt analizate, de asemenea, informațiile pe care acesta le-ar fi avut despre sistemele de acces și despre locul unde erau păstrați banii.

Faptul că suspectul ar fi fost fost angajat al complexului reprezintă una dintre principalele piste ale anchetei.

Banii nu au fost recuperați în totalitate

Anchetatorii încearcă acum să afle unde au ajuns cei aproximativ 100.000 de euro și dacă suma a fost împărțită cu alte persoane. Suspectul urmează să fie cercetat pentru furt, iar procurorii vor decide măsurile care se impun în funcție de probele strânse în dosar.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis jaful și recuperarea prejudiciului.

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