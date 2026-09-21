Jazz in the Park Competition 2026: Trupa Creature. din Marea Britanie a câștigat marele premiu, la Cluj-Napoca

Trupa britanică Creature. a câștigat marele premiu Jazz in the Park Competition 2026, la Cluj-Napoca. 12 formații din șapte țări au participat la finală.
Trupa britanică Creature. a câștigat marele premiu al Jazz in the Park Competition 2026, competiție desfășurată timp de trei zile în Parcul Central din Cluj-Napoca. Ediția din acest an a reunit 12 formații finaliste din șapte țări și a atras peste 60.000 de spectatori.
Marele premiu al Jazz in the Park Competition 2026 a ajuns în Marea Britanie. Formația Creature. s-a impus în competiția desfășurată la Cluj-Napoca, în cadrul unei ediții care a adus pe aceeași scenă proiecte muzicale din mai multe țări europene.
Cele 12 trupe finaliste au susținut concerte în fața publicului din Parcul Central, iar evenimentele din cele trei zile au fost urmărite de peste 60.000 de persoane. Informația a fost transmisă de AGERPRES, care precizează că formația britanică a câștigat trofeul ediției din acest an.
Creature. a câștigat marele premiu Jazz in the Park
Pentru victoria de la Jazz in the Park Competition 2026, formația Creature. a primit un premiu în valoare de 6.000 de euro, precum și două concerte programate în cadrul Jazz in the Park 2027.
Pe lângă premiul financiar, câștigătorii competiției beneficiază astfel de o nouă oportunitate de a-și prezenta muzica în fața publicului festivalului de anul viitor.
Pe locul al doilea s-a clasat formația românească Amphitrio, care a primit un premiu de 3.500 de euro, în timp ce premiul al treilea, în valoare de 1.500 de euro, a revenit formației Javotte, din Franța.
Amphitrio, premiul pentru cea mai bună trupă românească
Amphitrio a obținut și distincția pentru cea mai bună trupă românească din cadrul Jazz in the Park Competition 2026.
Formația va primi 1.500 de euro și un contract pentru Jazz in the Park 2027. Organizatorii au acordat, de asemenea, premiul pentru cea mai bună compoziție formației Javotte.
Au fost oferite și mențiuni unor muzicieni considerați remarcabili în cadrul competiției: Mike Alex, basistul formației Amphitrio, Mael El Mazouchi, pianistul trupei Duk, și Carolina, solista formației Miss C-LINE.
12 trupe din șapte țări, în finala competiției
Ediția din 2026 a fost cea de-a noua ediție a Jazz in the Park Competition. Pentru competiție au fost înscrise 306 proiecte muzicale din 50 de țări, dintre care organizatorii au selectat 12 formații pentru etapa finală.
Finaliștii au venit din șapte țări și au prezentat stiluri muzicale diverse, cu influențe care au depășit limitele jazzului tradițional. În concertele susținute la Cluj-Napoca s-au regăsit elemente de hip-hop, muzică electronică, neo-soul, afrobeat și alte direcții ale jazzului contemporan.
Fiecare dintre cele 12 formații finaliste a primit un onorariu garantat de 1.000 de euro, iar organizatorii au sprijinit transportul și cazarea participanților. Potrivit informațiilor publicate despre competiție, valoarea totală a premiilor a depășit 50.000 de euro.
Jazz in the Park Competition, o rampă de lansare pentru muzicienii emergenți
Competiția de la Cluj-Napoca urmărește să ofere artiștilor aflați la început de drum acces la o scenă importantă, la un public numeros și la profesioniști din industria muzicală.
Pe lângă componenta competitivă, evenimentul este construit în jurul unor concerte și activități dedicate publicului larg. Evenimentele din Parcul Central au avut acces gratuit, contribuind la apropierea publicului de jazz și de noile proiecte muzicale.
Fondatorul Jazz in the Park Competition, Alin Vaida, a descris ediția din 2026 drept una dintre cele mai reușite ale competiției și a evidențiat atât nivelul finaliștilor, cât și atmosfera dintre muzicienii participanți.
Jazz in the Park revine în 2027 cu o ediție aniversară
Povestea competiției va continua în 2027, când Jazz in the Park va marca 15 ediții de festival.
Ediția aniversară va avea loc în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Printre artiștii deja anunțați se numără saxofonistul și compozitorul american Kamasi Washington, care urmează să concerteze pentru prima dată în România.
Totodată, tradiția competiției va continua: formația Creature., câștigătoarea Jazz in the Park Competition 2026, va deschide ediția aniversară Jazz in the Park din 2027.