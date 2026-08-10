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Măsuri anti-dronă pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca

Foto: facebook.com/airportcluj.ro/

Foto: facebook.com/airportcluj.ro/

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 14:15
Sursărealitatea.net

Măsuri de urgenţă pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, după ce drone neautorizate au pătruns în repetate rânduri în spaţiul aerian al ţării.

Vor fi implementate proceduri speciale anti-dronă, o decizie ce vine la doar două săptămâni de când un astfel de aparat a perturbat grav zborurile chiar pe terminalul clujean.

Reprezentanții autorităților din Cluj au decis să ia măsuri împotriva dronelor neautorizate.

În următoarele săptămâni va fi stabilită o procedură și vor fi cumpărate inclusiv echipamente de bruiaj.

Directorul general al aeroportului Clujean, David Ciceo: În viitor, aeroportul va achiziționa sisteme de detecție, sisteme de neutralizare. După aprobarea tuturor procedurilor, după aprobarea standardelor, vom achiziționa astfel de sisteme.

De asemenea, în unele cazuri perturbarea traficului aerian de către operatorii de drone va fi clasificată drept infracțiune.

Noua procedură va include și amenzi care pot ajunge până la 25.000 de lei.

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