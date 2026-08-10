Măsuri anti-dronă pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca

Publicat 10 aug. 2026, 14:15 Sursă realitatea.net

Măsuri de urgenţă pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, după ce drone neautorizate au pătruns în repetate rânduri în spaţiul aerian al ţării.

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