Cluj-Napoca: Cele șapte persoane implicate în atacul asupra ambulanței SAJ, arestate preventiv pentru 30 de zile

Publicat 10 aug. 2026, 12:53 Sursă realitatea.net

Cele şapte persoane implicate în atacul asupra unui echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, produs sâmbătă noapte în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej.

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