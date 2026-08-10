Cluj-Napoca: Cele șapte persoane implicate în atacul asupra ambulanței SAJ, arestate preventiv pentru 30 de zile

Cele şapte persoane implicate în atacul asupra unui echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, produs sâmbătă noapte în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej.
Potrivit unui comunicat al Parchetului, procurorul de caz a solicitat instanţei arestarea preventivă a celor şapte persoane, după ce faţă de acestea a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Totodată, faţă de două dintre persoane a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, iar o altă persoană este cercetată şi pentru lovire sau alte violenţe.
'În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că, la data de 08.08.2026, în jurul orelor 22.20 - 22:30, inculpaţii L.D. şi C.C.A în calitate de conducători ai autoutilitarelor marca Volkswagen Sharan de culoare negru şi marca Volkswagen Transporter de culoare albă, în timp ce se aflau pe Drumul Judeţean 109A, în localitatea Căprioara, com. Recea Cristur, jud. Cluj au oprit perpendicular pe axul drumului autoturismele menţionate anterior împiedicând persoana vătămată C.F.I, conducătorul autospecialei marca MAN cu nr. CJ75EMU să-şi continue deplasarea, restricţionând persoanei vătămate dreptul la circulaţia pe drumurile publice. Ulterior, echipajul din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj care se afla in interiorul autospecialei a fost atacat de inculpaţii C.L., L.D. C.C.A., L.D., C.S., L.S., L. M, care, folosind obiecte contondente, bâte, topoare, pari, lopată şi pietre, au produs avarierea autospecialei marca MAN cu nr. CJ75EMU aparţinând IGSU Cluj, prin aceste fapte tulburând ordinea şi liniştea publică', se arată în comunicatul Parchetului.
Din probatoriul administrat a mai rezultat că 'inculpata C.L. ar fi spart cu o piatră geamul autospecialei, iar cioburile de sticlă l-ar fi rănit la ochi pe C.F.I., leziunile suferite necesitând 18-20 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare'.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea preventivă a celor şapte pentru o perioadă de 30 de zile.
În cauză s-a beneficiat de sprijinul organelor de cercetare din cadrul Poliţiei municipiului Dej. AGERPRES