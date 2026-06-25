Advertising
Social· 1 min citire
Nicușor Dan a promulgat legea care interzice obligarea șoferilor de camion să încarce sau să descarce marfa
Camioane
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care reglementează obligațiile privind desfășurarea operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor, suporturilor și ambalajelor în transportul rutier de marfă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:40Germania înregistrează un val de recruți! Interesul pentru armată crește brusc după noul program militar
- 11:36WhatsApp introduce o funcție nouă de siguranță: cum verifici dacă un număr necunoscut este de încredere
- 09:52Tinerii României, prinși între sărăcie, abandon școlar și plecarea din țară. Cifrele care arată un tablou dureros
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News