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Polițist anchetat pentru trafic de persoane

politia, politist FOTO: Pixabay.com

politia, politist FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 13:56

Agentul ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a manipula și a obliga o tânără să practice prostituția în folosul său financiar.

Un caz șocant zguduie structurile de aplicare a legii, după ce un agent de poliție a ajuns în vizorul anchetatorilor pentru infracțiuni deosebit de grave. Acesta este acuzat oficial de trafic de persoane și proxenetism, fapte comise chiar în perioada în care ar fi trebuit să apere legea și să protejeze cetățenii.

O capcană emoțională clasică

Conform informațiilor din anchetă, polițistul ar fi apelat la cunoscuta metodă „loverboy” pentru a-și atrage victima în capcană. Prin simularea unor sentimente reale și prin promisiunea unei relații stabile, agentul a reușit să câștige încrederea și afecțiunea unei tinere.

Ulterior, profitând de vulnerabilitatea emoțională și de dependența creată, acesta a constrâns-o să practice prostituția. Banii obținuți din exploatarea sexuală a victimei ar fi ajuns direct în buzunarele omului legii.

Situația este cu atât mai gravă cu cât suspectul cunoștea foarte bine modul de operare al rețelelor de trafic de persoane. În prezent, autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională a polițistului. Dacă va fi găsit vinovat, pe lângă excluderea definitivă din structurile Ministerului Afacerilor Interne, acesta riscă ani grei de închisoare.

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