Performanță pentru România! Elevii români au câștigat cinci medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026
Performanță pentru elevii români
Elevii români au câștigat cinci medalii, două de aur, două de argint și una de bronz, la Olimpiada Internațională de Astronomie din Thailanda.
Rezultat deosebit pentru învățământul românesc la nivel internațional! Elevii din România au obținut cinci medalii, dintre care două de aur, două de argint și una de bronz, la cea de-a cincea ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026. Competiția s-a desfășurat în perioada 1-8 noiembrie, în orașul Ubon Ratchathani din Thailanda, și a reunit participanți din 25 de țări.
Performanța lotului românesc a fost anunțată de Ministerul Educației și Cercetării, care a transmis felicitări elevilor și profesorilor implicați în pregătirea delegației.
Cine sunt elevii români care au câștigat cele cinci medalii
Delegația României a obținut rezultate foarte bune la competiția internațională, reușind să urce pe podium la toate cele trei categorii de medalii.
Cele două medalii de aur au fost câștigate de:
Șerban Mihai Brindescu, elev la Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” din Timișoara;
Ioan-Claudiu Pitic, elev la Școala Gimnazială Nr. 39 din București.
Medaliile de argint au revenit următorilor elevi:
Carla Teodora Dobre, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța;
Filip-Sebastian Nacu, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț.
Cea de-a cincea distincție, medalia de bronz, a fost obținută de Tudor Constantinescu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.
Astfel, România a încheiat competiția cu un bilanț de cinci medalii, confirmând nivelul de pregătire al tinerilor pasionați de astronomie și astrofizică.
Competiție internațională cu participanți din 25 de țări
Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori a ajuns în 2026 la cea de-a cincea ediție. Evenimentul s-a desfășurat în Thailanda, la Ubon Ratchathani, în perioada 1-8 noiembrie, și a reunit reprezentanți din 25 de țări.
Competiția este dedicată elevilor pasionați de științele spațiului și urmărește evaluarea cunoștințelor teoretice, dar și a abilităților practice de observație și analiză astronomică.
Participanții au avut de susținut patru probe:
o probă teoretică, bazată pe cunoștințele de astronomie și astrofizică;
observații astronomice cu telescopul în timpul zilei;
observații cu telescopul pe timp de noapte;
o probă de planetariu.
Prin structura sa, concursul le-a oferit tinerilor posibilitatea de a-și demonstra atât pregătirea științifică, cât și capacitatea de a utiliza instrumente specifice cercetării astronomice.
Cum au fost pregătiți olimpicii români
Selecția și pregătirea lotului național s-au desfășurat la Suceava, printr-un parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS.
La pregătirea elevilor a participat și Liceul cu Program Sportiv Suceava.
Coordonarea științifică a echipei a fost asigurată de profesorul doctor Petru Crăciun, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, și de profesorul doctor Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Delegația României a fost coordonată de Petru Crăciun și de profesoara Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Din echipă a făcut parte și cercetătoarea Cătălina Ana Mirițescu, de la Vrije Universiteit Brussel, fostă olimpică internațională, în calitate de observator.
Ministerul Educației susține participarea elevilor la olimpiade internaționale
Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale la competițiile internaționale prin finanțarea taxelor de participare, a transportului și a cheltuielilor aferente deplasării și șederii.
De asemenea, instituția contribuie la organizarea etapelor locale, județene și naționale care preced competițiile internaționale.
Cele cinci medalii obținute în Thailanda reprezintă o nouă reușită pentru elevii români și profesorii care îi pregătesc, într-un domeniu științific în care performanța presupune atât cunoștințe solide, cât și multă muncă și pasiune.
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News