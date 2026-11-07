Șofer de 75 de ani, prins pe contrasens în Cluj-Napoca. Amendă de 650 lei
Șofer Cluj-Napoca
Un șofer de 75 de ani a fost filmat circulând pe contrasens pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Poliția l-a identificat și l-a amendat cu 650 de lei.
Un incident periculos a avut loc pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, unde un șofer în vârstă de 75 de ani a fost surprins circulând pe contrasens, pe o porțiune de drum destinată autovehiculelor care urcă. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii au demarat verificări pentru identificarea conducătorului auto. Bărbatul a fost găsit și sancționat cu o amendă de aproximativ 650 de lei.
Evenimentul s-a petrecut în noaptea de 3 noiembrie, în jurul miezului nopții, pe una dintre arterele importante ale municipiului Cluj-Napoca. Autoturismul a fost filmat în timp ce cobora Calea Turzii pe sensul destinat circulației în direcția opusă, punându-i în pericol pe ceilalți participanți la trafic.
Șofer de 75 de ani, filmat circulând pe contrasens pe Calea Turzii
Imaginile au fost surprinse de un participant la trafic, care a rămas surprins de manevra conducătorului auto. Acesta a transmis filmarea presei locale, iar secvențele au atras atenția asupra pericolului creat de circulația pe sensul opus.
Martorul a descris situația printr-un mesaj în care și-a exprimat uimirea față de comportamentul șoferului: „Cobora miserupist pe Calea Turzii, pe sensul de urcare. Fără cuvinte!”.
Potrivit relatării acestuia, autoturismul se deplasa pe partea de drum destinată mașinilor care urcă, deși circulația pe respectivul sector era organizată în sens opus.
Situația a fost cu atât mai periculoasă cu cât Calea Turzii este una dintre arterele intens circulate din Cluj-Napoca, iar întâlnirea frontală cu un vehicul care circulă neregulamentar poate provoca accidente grave.
Poliția Cluj l-a identificat pe conducătorul auto. Ce amendă a primit
După apariția imaginilor, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca au efectuat verificări pentru a stabili cine se afla la volanul autoturismului.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, conducătorul auto a fost identificat la data de 6 noiembrie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 75 de ani, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta conducea autoturismul pe Calea Turzii, în direcția străzii Bună Ziua, deplasându-se pe sensul opus de circulație.
Pentru abaterea constatată, bărbatul a fost sancționat contravențional în baza OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Amenda aplicată este de aproximativ 650 de lei, conform informațiilor comunicate de reprezentanții IPJ Cluj.
Calea Turzii, una dintre arterele importante din Cluj-Napoca
Calea Turzii reprezintă o legătură rutieră importantă pentru traficul din municipiul Cluj-Napoca, fiind utilizată zilnic de numeroși conducători auto.
Circulația pe contrasens este una dintre abaterile care pot genera situații extrem de periculoase, deoarece șoferii care respectă regulile de circulație se pot trezi în fața unui autoturism care vine din direcția opusă.
În astfel de situații, timpul de reacție este redus, iar riscul unei coliziuni frontale crește considerabil.
Cazul de pe Calea Turzii readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație și a atenției sporite la volan, indiferent de experiența conducătorului auto.
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News