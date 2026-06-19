Restricții de circulație pe un drum național care trece prin județul Cluj

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj anunță instituirea unor restricții temporare de circulație pe drumul spre Zalău, DN 1F, în județul Cluj, în noaptea de sâmbătă, 20 iunie 2026 (ora 22:00), până duminică, 21 iunie 2026 (ora 06:00).

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