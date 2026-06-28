Restricții pe drumurile din 35 de județe, luni și marți, din cauza codului roșu de caniculă

Publicat 28 iun. 2026, 13:56 Actualizat 28 iun. 2026, 13:58

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că luni și marți vor fi impuse restricții pe drumurile din 35 de județe din cauza avertizării Cod roșu de caniculă.

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