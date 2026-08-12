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Economie· 1 min citire
CCR stinge lumina! Ce măsuri ia Curtea Constituțională pentru a face economie la energie
CCR
Curtea Constituțională a României a anunțat că va reduce voluntar consumul de energie electrică până la 31 august, în contextul presiunii asupra Sistemului Energetic Național și al debitului extrem de scăzut al Dunării. Decizia vine după apelul Ministerului Energiei pentru diminuarea consumului în perioadele de vârf.
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