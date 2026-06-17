Românii pleacă masiv din Spania. Comunitatea s-a redus cu 32%, iar economia iberică poate pierde muncitori valoroși

Publicat 17 iun. 2026, 15:28 Sursă realitatea.net

Comunitatea românească din Spania s-a redus puternic în ultimii ani, iar fenomenul este analizat de ziarul El País, care vorbește despre o scădere importantă a numărului de români stabiliți în această țară. Publicația spaniolă notează, pe baza datelor Institutului Național de Statistică, că românii rămân una dintre cele mai mari comunități străine din Spania, dar numărul lor este în scădere de mai bine de un deceniu.

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