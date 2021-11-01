Spectacol de muzică de operă și balet în Cimitirul Central din Cluj-Napoca

Spectacol de Luminație la Cimitirul Central/Házsongárd din Cluj-Napoc

Luminația în cel de-al doilea an pandemic: AVE MARIA, spectacolul de muzică de operă și balet din Cimitirul Central din Cluj-Napoca, se desfășoară fără public și anul acesta.

Spectacolul de Luminație din Cimitirul Central/Házsongárd din Cluj-Napoca, organizat, în ultimii 6 ani, de Scena Urbana, cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local Cluj-Napoca, se va desfășura și anul acesta fără public, din cauza condițiilor impuse de pandemie.

Spectacolul de muzică de operă și balet ”Ave Maria” va fi difuzat online luni, 1 noiembrie, de la ora 21.00, pe pagina de Facebook a Scena Urbana, dar și pe pagina partenerilor noștri, Municipiul Cluj-Napoca. Concertul este susținut de soliștii Alice Bacalu și Pop Ayna Irina, alături de un cor religios și cu acompaniamentul orchestrei dirijate de Vlad Eniu. Cei nouă balerini performează sub coregrafia lui Vlad Sebastian, iar întreg spectacolul este regizat de Ina Hudea.

”Luminația este o zi de celebrare foarte importantă pentru noi. Pentru al doilea an consecutiv, nu putem merge în cimitir pentru a-i comemora pe cei dragi trecuți în neființă. Dar putem să fim alături unii de alții virtual, să trăim împreună emoția acestei zile speciale. De aceea, spectacolul de Luminație va fi transmis online și anul acesta”, explică arh. Daniela Maier, coordonatorul Scenei Urbane.

Morminte îngrijite de voluntari și anul acesta

Voluntarii și partenerii Scenei Urbane au venit, și anul acesta, în ajutorul celor care nu au putut merge la cimitir pentru a pregăti mormintele celor dragi, de Luminație. Voluntarii de la Asociaţia "Şepcile Roşii 1919" și Sepcile rosii au răspuns ”prezent” și au curățat locurile de veci ale celor care au solicitat ajutorul.

”Am văzut cât de mulți oameni ne-au cerut ajutorul anul trecut, oameni care nu au putut veni la morminte din cauza vârstei înaintate, a stării de sănătate sau a faptului că erau plecați peste hotare. Acțiunea de anul acesta este doar o continuare firească a ceea ce am făcut în trecut. Este foarte important să fim uniți în această perioadă, să ne ajutăm reciproc”, a mai declarat Daniela Maier.

Scena Urbană este un proiect cultural desfășurat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Concert ”AVE MARIA” - Luminație 2021, Cimitirul Central, Cluj-Napoca

Orchestră

Anca Jilovan - harpă

Romina Onișor - flaut

Octavia Răceu - pian

Cosmina Costin - chitară

Andra Bălan - vioară

Delia Mikușa - vioară

Adela Bărăștean - violă

Maria Dumitru - violoncel

Soliști

Alice Bacalu

Pop Ayna Irina

Cor religios

Missa Aeterna Christi Munera

Alice Bacalu

Antonia Cenușă

Gabriel Cenușă

Mihai Lazăr

Balerini

Anamaria Shevchenko

Camelia Rațiu

Delia Gollner

Ioana Cristina Terebesy

Antonio Mon

Alex Dobre

Florin Ianc

fetița Nicole Ianc

Vlad Sebastian

Coregrafia

Vlad Sebastian

Dirijor și aranjamente muzicale

Vlad Eniu

Regizor

Ina Hudea

Coordonator proiect

Daniela Maier

Sursa: Realitatea de Cluj