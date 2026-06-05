Prima reacție a Kievului după incidentul din Portul Constanța: drona era provenită din Ucraina
Explozie Constanța
Autoritățile ucrainene au reacționat la câteva ore după incidentul produs vineri în Portul Constanța, confirmând că drona maritimă care a explodat aparținea Forțelor Navale ale Ucrainei.
Într-un comunicat oficial, partea ucraineană a precizat că aparatul fără pilot se afla într-o misiune desfășurată în zona operațională a Mării Negre, însă a pierdut controlul și a ajuns în apropierea litoralului românesc.
„În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României.
Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni pierderile în rândul populației civile”, au transmis Forțele Armate ucrainene.
Poziția Kievului vine după ce incidentul din Portul Constanța a generat reacții atât în România, cât și în Rusia. Autoritățile continuă să analizeze circumstanțele în care drona a ajuns în zona portuară și modul în care s-a produs explozia.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:48 - Cutremur în Ștefan cel Mare! Dinamo a anunțat plecarea lui Zeljko Kopic după aproape 3 ani
- 15:25 - Procurorii din Constanța, anchetă penală în legătură cu explozia dronei în port
- 15:07 - Macron și Ursula von der Leyen, reacție rapidă după explozia dronei de la Constanța: „Solidaritate totală cu România!”
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News