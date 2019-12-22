Temperaturi ridicate de Crăciun și Revelion

Zăpadă va fi doar la altitudini de peste 1800 de metri

Temperaturi mai ridicate decât cele normale în această perioadă a anului, de Crăciun.

La staţia meteorologică Bâlea Lac este un strat de zăpadă de 60 cm, dar nu va putea suferi modificări semnificative, pentru că nopţile rămân în continuare cu temperaturi sub zero grade, anunță meteorologii.

Nici vremea de Revelion 2020 nu va fi geroasă, arată prognoza meteo.

Cel mai călduros Crăciun în ultimii ani a fost în 2014 – 2015, când s- au înregistrat temperaturi de 20 de grade la Calafat, de pildă, iar la Bucureşti 17 – 18 grade.