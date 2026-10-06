Un clujean s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție după ce și-a amenințat fosta soție

Un bărbat de 31 de ani este cercetat după ce și-ar fi amenințat fosta soție, iar polițiștii au luat măsuri pentru protejarea femeii.
Un bărbat de 31 de ani din comuna Crișcior, județul Cluj, a ajuns în atenția polițiștilor după ce și-ar fi amenințat fosta soție cu moartea. În urma sesizării și a verificărilor efectuate, oamenii legii au deschis un dosar penal și au dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva acestuia.
Măsuri pentru protejarea femeii
Intervenția polițiștilor a avut ca scop prevenirea unei posibile escaladări a conflictului și protejarea femeii. Amenințările reclamate sunt cercetate de autorități, iar cazul urmează să fie clarificat în cadrul anchetei penale.
Ordinul de protecție provizoriu reprezintă o măsură imediată prin care polițiștii pot impune restricții persoanei considerate un posibil pericol pentru victimă. În acest caz, măsura a fost luată după evaluarea situației semnalate. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care au fost formulate amenințările și pentru stabilirea eventualei răspunderi penale a bărbatului.