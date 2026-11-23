O infirmieră din Cluj a fost condamnată definitiv la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, după ce și-a rănit concubinul cu un cuțit într-o dispută domestică.
Curtea de Apel Cluj a respins vineri, 20 noiembrie 2026, apelul unei femei de 50 de ani, infirmieră la un spital de pneumologie din Cluj-Napoca. Instanța a menținut sentința pronunțată în primă instanță, care o condamnă pe inculpată la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru violență în familie.
Conform deciziei, femeia va fi supravegheată timp de doi ani și are obligația de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității. Ea va trebui, de asemenea, să achite suma de 7.892,73 lei pentru cheltuielile medicale suportate de cele două spitale care au tratat victima, alături de dobânda legală aferentă unei dintre sume.
Circumstanțele incidentului
Fapta s-a comis pe 8 noiembrie 2025, în apartamentul comun al cuplului, situat pe strada Florilor din Florești. Potrivit hotărârii judecătorești, femeia gătea și manevra un cuțit de bucătărie, în timp ce concubinul consuma alcool, așezat pe un scaun de tip bar.
În urma unui conflict spontan, bărbatul a ridicat tonul. Femeia i-a cerut să tacă și l-a înțepat ulterior cu cuțitul în zona toracelui drept, în partea posterioară. Leziunea a necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale și nu i-a pus viața în pericol.
Încercarea de a ascunde fapta
Inițial, cei doi au încercat să ascundă circumstanțele agresiunii. Bărbatul a susținut că fusese înjunghiat de un necunoscut pe stradă, iar femeia a confirmat această versiune. Cuțitul folosit a fost, de asemenea, ascuns.
Ulterior, inculpata a recunoscut că ea l-a rănit, dar a susținut că incidentul a fost accidental. Ea a explicat că s-ar fi întors brusc spre concubin, având cuțitul în mână, iar acesta s-ar fi dezechilibrat sau ar fi încercat să se ridice de pe scaun, ajungând astfel în lama cuțitului.
Motivarea instanței
Judecătoria Cluj-Napoca nu a considerat credibilă această versiune. În iulie 2026, femeia a fost condamnată în primă instanță la un an și șase luni de închisoare cu suspendare.
La apel, inculpata a solicitat achitarea, argumentând că nu s-a demonstrat intenția de a-și răni concubinul. În subsidiar, a cerut înlocuirea pedepsei cu o amendă penală. Curtea de Apel Cluj a respins aceste argumente.
Judecătorii au remarcat că declarațiile celor doi din timpul procesului au fost modificate față de cele date în cursul anchetei, într-o manieră care indica o încercare de a pune de acord versiunile pentru a evita condamnarea. Testările poligraf au indicat modificări psihofiziologice specifice comportamentului simulat la întrebările relevante privind caracterul deliberat al înjunghierii.
Instanța a reținut că femeia a acționat cu intenție directă, într-un acces de furie. Deși Curtea a apreciat că inculpata nu îndeplinea condițiile pentru suspendarea executării pedepsei, ea nu a putut agrava situația acesteia în propriul apel. Astfel, decizia rămâne definitivă.