Publicat 23 nov. 2026, 09:48 Sursă Actual de Cluj

O infirmieră din Cluj a fost condamnată definitiv la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, după ce și-a rănit concubinul cu un cuțit într-o dispută domestică.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre condamnare cu suspendare