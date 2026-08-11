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Unitatea a doua a centralei de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat pe 13 august
Centrala de la Cernavodă
Publicat11 aug. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net
Nuclearelectrica monitorizează permanent parametrii de operare și va transmite o decizie oficială dacă oprirea reactorului devine iminentă.
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