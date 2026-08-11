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Recomandare pentru turiștii aflați pe litoral: Verificaţi întotdeauna steagul arborat la postul de salvamar
Sfaturi pentru turștii aflați pe litoral
Publicat11 aug. 2026, 13:18
Sursărealitatea.net
În weekend, salvamarii au cerut sprijinul jandarmilor pentru a scoate din apă turiștii care au ignorat steagul roşu.
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