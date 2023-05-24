UNTOLD caută designeri talentați pentru zona de fashion a festivalului

Fiecare participant la povestea UNTOLD devine un personaj care scrie povestea acestui univers magic, iar talentul și autenticitatea artiștilor de la Designers’ Nest vor reuși să creeze ținute diverse și look-uri extravagante de festival. Cei care vor ca prin conceptele lor creative să intre în universul UNTOLD se pot înscrie în perioada 22 mai - 12 iunie 2023 pe http://bitly.ws/F6yz.
Designers’ Nest este o inițiativă UNTOLD, prin care organizatorii promovează talentul și autenticitatea designerilor din România, printr-un fashion-hub în interiorul festivalului și o oportunitate de interacțiune directă între fani și designeri. Detalii suplimentare sunt disponibile și pe site-ul oficial al evenimentului: https://untold.com/.
Anul acesta, festivalul va avea loc între 3 și 6 august, în Cluj-Napoca. Pentru cel de-al optulea capitol al legendei UNTOLD, cele patru zile și patru nopți de festival vor oferi o experiență memorabilă.
Artiștii care vor urca pe cele 8 scene vin din diverse genuri muzicale de la live acts la pop, house, techno, tech-house, deep house, trap, R&B, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance sau reggae. Pentru ediția din acest an, creatorii UNTOLD au pregătit un line-up stelar: Imagine Dragons, Bebe Rexha, French Montana, Ava Max, Years & Years, Ferg, David Guetta, Armin van Buuren, Martin Garrix, Alok, Eric Prydz, ZHU, Steve Aoki, KSHMR, Topic, Tujamo, Alesso, Salvatore Ganacci, Fedde le Grand, Boris Brejcha, Amelie Lens, CamelPath, Marco Carola, Bedouin, Dixon, Apache, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții.
Nume noi vor fi anunțate în curând.
În 2022, peste 360.000 de participanți din peste 100 de țări ale lumii s-au bucurat de muzică, libertate și de emoții de neuitat în universul UNTOLD.
Festivalul UNTOLD 2023 are loc între 3 și 6 august în Cluj-Napoca. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
Sursa: Realitatea de Cluj