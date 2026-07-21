Anca Alexandrescu: „Această țară este blocată din cauza unui singur personaj. El se numește Ilie Bolojan”

Anca Alexandrescu a lansat un nou atac la adresa actualei puteri, în ediția „Culisele Statului Paralel”. Jurnalista susține că România traversează o criză profundă și critică măsurile Guvernului, dar și activitatea opoziției.
Anca Alexandrescu: „România este într-o situație dramatică”
„Bună seara domnilor și domnilor și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Lăsați-mă cu vrăjelile și cu poveștile și cu lozincile și cu târgurile și cu postările pe Facebook și cu toate lucrurile astea, că România este într-o situație dramatică.
Certați-vă, n-aveți decât să mă înjurați și pe mine și pe toți invitații care vin aici. Lucrurile sunt foarte clare. Suntem într-o situație fără ieșire. Această țară este blocată din cauza unui singur personaj. El se numește Ilie Bolojan. Nu, nu este singur în această poveste. Are o întreagă rețea în spate, un întreg sistem. Și din țară, și din afara țării. Nu este niciun dubiu. Vedeam cu puțin timp în urmă că...toată presa este plină de știri. Mamă, s-a dus Laura Codruța Kovesi și ea...sanki...la Consiliu Județean. La cine? La Hubert Thuma. Cel care ... este primul care îl atacă pe Ilie Bolojan.
Nu, nu s-au dus nici la Hubert Thuma, nici la Consiliul Județean. E vorba de un proiect la Spitalul Județean Ilfov...o să avem în direct pe cineva ca să se lămurească lumea. Dar eu mă întreb, oare, doamna Kovesi, ce mai face cu microbuzele pe care le-a cumpărat domnul Bolojan cu 200.000 de euro bucata? De asta nu se ocupă?
Nu le vede lucrurile acestea și toate furăciunile care se întâmplă în țara asta? De asta a luat doamna Koveși de la DNA dosarul cu microbuzele, ca să nu cumva să-l deranjeze cineva pe domnul Bolojan?
Știți foarte clar ce v-am spus în ultima perioadă. Nu mai am timp nici de frustrările domnului Peiu, care se simte nebăgat în seamă și care văd că mai nou are același discurs ca cei de la USR. Eu am crezut că, din punct de vedere ideologic, suveraniștii se luptă cu globaliștii neomarxiști, dar văd că, de fapt, au aceleași mesaje. Am înțeles obsesia domnului Peiu pentru Sorin Grindeanu. N-au decât să se certe să-și scoată ochii. Dar aici este vorba despre România și despre români.
M-am săturat de lozinci și de postări, de povești care, vai, vine să ne salveze divinitatea. Da, este foarte importantă credința, dar așa cum am spus aseară, nu se afișează nici în studiourile de televiziune și nici nu rezolvăm problemele cu așa ceva. Oamenii sunt din ce în ce mai disperați.
Sunt veniturile din ce în ce mai mici, prețurile din ce în ce mai mari. Toate țările în jurul nostru, toate țările din Europa iau măsuri în favoarea cetățenilor, taie TVA-ul, fac investiții. La noi totul este pe dos. S-au întors toate la 180 de grade. Vedeam și am pregătit pentru mâine, o să vedeți.
Din ce în ce mai mulți oameni din Horeca care își închid afacerile, oameni care au fost plecați în diasporă, s-au întors, au folosit banii pe care au câștigat aici și acum închid afacerile și pleacă din nou în diasporă. Îmi spun oamenii din diasporă ce probleme au, dar nimeni nu este interesat de problemele reale ale oamenilor din diasporă. Toți sunt interesați să-și facă campanie. Campanie pentru ce? Campanie pentru ce?
Suntem într-o situație, v-am spus, nu mai suntem pe buza prăpastii. Suntem în prăpastie, în fund, jos. Nu știu dacă ne mai poate ridica cineva. Mi-au spus foarte mulți prieteni, au zis, dar lasă, domne, că România poate trebuie să se ducă la fund ca să se sature românii și apoi să se ridice. Nu știu care sunt șansele să ne revenim în anul următor, peste 2, peste 3, lucrurile arată foarte rău. Da, mă bucur că, în sfârșit, niște parlamentari, fie că e vorba de Grindeanu și de PSD, s-au gândit să meargă să muncească pentru banii pe care i-au primit în avans pentru această vară și să îndrepte în Parlament niște lucruri pentru care românii nu sunt vinovați. Copilașii care sunt bolnavi nu sunt vinovați că avem un guvern interimar și un iresponsabil Ilie Bolojan care nu se dă dus de acolo, nu mai pleacă de la putere, face tot ce poate să rămână împreună cu USR-iștii și cu UDMR-iștii, bineînțeles, atârnați de putere.
De ce să nu se ia rapid în Parlament aceste decizii? Să nu se taie paturile de la ATI pentru copii? Să se prelungească termenul pentru TVA-ul la imobil, pentru vânzările imobiliare? Poate în septembrie, în octombrie, ce vină au oamenii că niște iresponsabili din statul român au dat contractele de IT de la instituțiile, infrastructura critică a României, unor șmecheri?
Se ceartă între ei, am văzut, Ghiță spune că e Coldea, ăștia din gașca lui Coldea spun că e invers. Sunt două găști care se ceartă pe bani, pe bani foarte mulți, pe contracte. Vina este a tuturor. Toți cei care timp de 36 de ani au fost în această ecuație. De ce să nu se prelungească subvenția pentru carburant?
Iată a venit noul prim-ministru în Marea Britanie și prima măsură pe care a luat-o a fost să reducă TVA-ul la carburanți. Și ce credeți? Renunță și la programul de digitalizare de 600 de milioane de lire sterline. La noi bagă și mai mulți bani. Cloud-ul guvernamental, povești peste povești.
V-am spus de ani de zile, toată lumea a spus, domnul, nu înțelegeți care este progresul, nu înțelegeți care este viitorul, ce nu vă convine să faceți totul cu telefonul și dacă telefonul a picat și rețelele au picat, ce faceți?
Foarte bine s-a recomandat... să-ți țină, a zis domnul avocat Piperea, țineți domnul niște bănuți la buzunar că nu se știe niciodată. Peste tot prin Europa, pe unde mergeți o să vedeți că toți încep să ceară cash. Nu mai cer cu cardul. Înainte, la Londra, când te duceai, spuneau nu se poate decât cu cardul. Ia să vedeți că acum acceptă și cash. Pentru că toate aceste sisteme, la un moment dat, își arată limitele.
Controlul este din ce în ce mai puternic. Doar cei, hai să nu le spun spălați pe creier, cei care nu vor să vadă ce se întâmplă, nu înțeleg. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care se trezesc și care înțeleg că nu pot să meargă mai departe doar cu niște promisiuni și cu niște speranțe deșarte aruncate de unii și de alții. Adevărul este singura noastră șansă.
Și noi vom continua să facem acest lucru aici la Realitatea Plus cu toate riscurile. Cumva suntem în aceeași situație de după anularea alegerilor. E bine că se cerne sita. E foarte bine că lucrurile se așază. Dar nu se vor așeza așa cum vă promit unii și alții. De ce? Pentru că cei care sunt la putere nu se vor da duși. Iar cei care sunt în opoziție, unii dintre ei au făcut blat.
Și lucrurile astea mai devreme sau mai târziu vor ieși la suprafață.”